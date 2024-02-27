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Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем цифровых вызовов – всего за полтора года показатель поднялся на 600 тыс. минут. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 72% абонентов оператора в Воронежской области. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 13% чаще, чем женщины.

По динамике цифровых звонков в городах региона на первом месте оказались жители Россоши. Голосовой трафик, который проходит в VoLTE, здесь за полтора года увеличился на 22%. Также существенный рост зафиксирован в Воронеже, Нововоронеже и Богучаре (+19%).

Среди сельских поселений наиболее продвинутыми оказались жители населенных пунктов Новая Усмань, Грибановский, Кантемировка, Отрадное и Колодезный – объем ежемесячных цифровых звонков в совокупности здесь достиг почти 5,5 млн минут.

«Наша сеть четвертого поколения развернута в сотнях населенных пунктов Воронежской области. Это означает, что в любом месте, где есть 4G-покрытие, жители и гости региона получат улучшенное качество звука при звонках, а также экономию заряда аккумулятора смартфона и возможность параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в интернете. Для этого достаточно включить технологию VoLTE в настройках своего смартфона, если она не активировалась автоматически», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Воронежской области Игорь Балашов.

Популярность цифровых звонков растет и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у воронежцев — Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C NFC, Huawei Honor 10 LITE.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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