Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов

Группа «Ситиматик» внедрила личный кабинет для юридических лиц во всех регионах, где выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — в Саратовской, Мурманской, Нижегородской областях и Чувашской Республике. Проект реализован в рамках комплекса мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситиматик».

Личный кабинет разработан совместно с компанией «РВК.Цифровые решения» и представляет собой высокотехнологичное ИT-решение, которое позволяет юридическим лицам моментально получить всю необходимую информацию в онлайн-режиме 24/7: формировать платежные документы и оплачивать счета дистанционно по QR-коду; отслеживать историю взаиморасчетов; актуализировать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; направлять обращения и т.д.

«Автоматизация бизнес-процессов — один из ключевых инструментов, позволяющий перейти к клиентоцентричной модели, увеличивающий скорость выполнения операций и упрощающий процесс взаимодействия с потребителями. Для «РВК.Цифровые решения» совместный проект с лидером рынка обращения с твердыми бытовыми отходами имеет большое прикладное значение. Специально для Ситиматик мы адаптировали продукт «личного кабинета», разработав автоматизированную систему оповещения абонентов и модернизировав функционал взаимодействия и получения обратной связи. Дальнейшая кастомизация продукта сделает его более удобным и привлекательным для клиентов заказчика», — сказал генеральный директор «РВК.Цифровые решения» Сергей Путин.

Директор по информационным технологиям АО «Ситиматик» Александр Гречиха сказал: «Приоритетным направлением ИT-стратегии группы «Ситиматик» является клиентоориентированность. Мы находимся в постоянном диалоге со своими потребителями и стараемся повышать качество обслуживания с помощью новых, современных IT-решений, позволяющих получать максимальное число услуг за минимальное количество времени. Личный кабинет, например,экономит время абонентов уже с момента самой регистрации, которая происходит в два клика, и заканчивая возможностью моментальной оплаты по QR-коду или внесения изменений в договор без посещения офиса регоператора. С запуска сервиса прошло несколько месяцев, однако уже сейчас можно однозначно говорить об успешности проекта. Мы получаем массу положительных отзывов от абонентов, что само по себе встречается довольно редко в отрасли ЖКХ. Благодарим компанию «РВК.Цифровые решения» за профессиональные компетенции и высокотехнологичный продукт, позволяющий вывести отношения с пользователями услуги по обращению с отходами на качественно новый, более совершенный уровень».