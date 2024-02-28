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Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с OkoCRM

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» интегрирована с OkoCRM — сервисом для автоматизации продаж и управления клиентской базой. По оценкам пользователей интеграция позволяет клиентам сократить время обработки обращений в среднем на 46% и повысить продажи на 31%.

OkoCRM — комплексная система автоматизации бизнеса, которая помогает структурировать процессы продаж в компании, упростить общение с клиентами, а также управлять проектами в едином кабинете. Благодаря интеграции OkoCRM с АТС «Телфин.Офис» данные обо всех контактах с новыми или существующими клиентами автоматически попадают в CRM-систему, независимо от способа связи — по телефону или через сайт.

Интеграция АТС «Телфин.Офис» с сервисом OkoCRM позволяет автоматически создавать сделки и контакты при входящих, исходящих, пропущенных звонках, а также выбирать номер для совершения исходящего вызова из числа подключенных. Основным преимуществом интеграции стало существенное сокращение времени на обработку заказов — на 46%. В среднем компании смогли оптимизировать до 30% рабочего времени сотрудников, использующих интеграцию в ежедневной работе с клиентами.

Для удобства при входящем вызове карточки клиента всплывают автоматически. Также все записи разговоров фиксируются и сохраняются в истории с возможностью прослушать в любой момент прямо в CRM.

Автоматическое создание сделок и задач при пропущенных звонках позволяет экономить время сотрудников. А автоматизация исходящих — совершение звонка в момент оставления заявки — делает реакцию на обращения клиентов молниеносной. Кроме того, интеграция сервисов позволяет фиксировать все пропущенные вызовы непосредственно за ответственным менеджером, а интеллектуальная маршрутизация входящих вызовов автоматически переводит на него звонки. Это способствует оперативному решению задач клиентов.

«Наша интеграция позволяет автоматизировать значительную часть рабочих процессов и не тратить время сотрудников на рутинные действиях, чтобы они могли сосредоточиться на более важных задачах. Не нужно долго искать информацию по заказчику и работать в разных программах. Основной инструмент общения и вся история взаимодействий интегрированы в едином кабинете», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

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