МТС расширила каналы фиксированной сети во Владимирской области для цифровой трансформации региона

Цифровая экосистема МТС сообщает об увеличении пропускной способности в магистральной фиксированной сети региона в 1,5 раза во Владимирской области. После модернизации ядра сети пропускная способность магистральных каналов связи фиксированной сети выросла с 50 до 80 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала фиксированную сеть, установив в местах стыковки транспортных магистральных ВОЛС дополнительное оборудование для расширения каналов связи. Пропускная способность магистральных каналов связи актуальна для организаций, которые имеют разветвленную филиальную сеть или работают с большим объемом данных: промышленные производства с вынесенными складами, логистическими филиалами, удаленными поставщиками и сбытом, транспортные компании, использующие облачное хранение, удаленное видеонаблюдение и иной видеоконтент высокого разрешения, справочные базы и так далее.

В условиях активного развития ИT-кластера во Владимирской области, когда внедряются цифровые технологии в наукоемкое производство компьютерной техники, автомобилестроение, фармакологию, продуктов питания и другие направления, а также во все процессы госуправления, пользователям и компаниям требуются большие объёмы передачи данных на высоких скоростях.

Проведенные работы дадут возможность расширить гигабитную сеть домашнего интернета МТС в регионе. На данном этапе конечный потребитель получит моментальный доступ к сетевым ресурсам даже в часы повышенной загрузки. Новый уровень качества сети уже доступен геймерам и любителям онлайн-просмотра фильмов в HD качестве.

«После проведенной модернизации скорость в магистральных каналах увеличилась в полтора раза. Ликвидирован эффект «узкого горлышка» при переходе от федеральной транспортной сети МТС в региональную. Теперь обмен данными пользователей из Владимирской области с Санкт-Петербургом, Москвой и остальной западной частью России, а также Сибирью и Дальним Востоком с дальнейшим выходом к крупнейшим сетям Юго-Восточной Азии будет более быстрым», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.