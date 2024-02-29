Новосибирцы стали чаще покупать красивые номера

ПАО «МТС» проанализировала динамику продаж красивых номеров на сайте компании за 2023 г. Объем продаж престижных номеров вырос по сравнению с 2022 г. на 84%. Активнее всего такие номера покупают москвичи. Новосибирцы также попали в топ-5 любителей красивых цифр. Половина таких покупателей пользуются гаджетами Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Новосибирскую область пришлось 2% от всех продаж престижных номеров.

Идея личного бренда стала одной из причин заметного роста продаж. Ведь номер телефона — доступное средство, подчеркивающие индивидуальность пользователя.

Предпочтение красивым номерам отдают представители наиболее экономически активной возрастной группы: от 30 до 40 лет. На них приходится 45% покупок красивых номеров, 22% — на пользователей в возрасте от 20 до 30 лет.

«В быстро меняющемся и переполненном информацией мире, безусловно, удобно использовать, так называемые, красивые номера. Такие цифры легче запомнить и владельцу, и его близким, и потенциальным клиентам по работе, так как нередко престижные номера выбирают как раз те абоненты, кто много работает с людьми, занимается своим делом и развивает личный бренд. Мы рады предложить нашим пользователям в Новосибирске красивые номера в разных категориях и по разной стоимости», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. продажи красивых номеров увеличились в пяти категориях: «Золотой», «Платиновый», «Престиж», VIP и «Премиум». Наибольший рост пришелся на номера категории VIP стоимостью 16 тыс. руб., продажи которых выросли в 2,6 раза. На втором месте – категория «Престиж», где стоимость номера составляет 21 тыс. руб., с ростом продаж за год в 2,3 раза. Замыкает тройку лидеров категория «Платина» со стоимостью номеров 5,5 тыс. руб. Продажи в этой категории выросли в два раза.

При этом в общем объеме продаж доминирующая доля (79%) приходится на категорию «Золотой» с наиболее демократичной стоимостью номера в одну тысячу рублей. 13% продаж пришлось на платиновые номера, оставшиеся 8% – на категории «Престиж», «Премиум» и VIP.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.