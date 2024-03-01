К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов

МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Забайкальского края. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям о знаковых местах, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион на любом виде транспорта, получат приветственное SMS-сообщение от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В путеводителе можно найти самые популярные локации Забайкальского края — Бутинский дворец купцов-золотопромышленников в Нерчинске с самым большим в мире цельным зеркалом, действующие буддийские дацаны Читинский, Агинский и Цугольский, самую северную пустыню в мире - Чарские пески, остатки резиденции монгольского феодала Кондуйский городок, национальный парк «Алханай», являющийся одновременно и памятником природы, и одной из главных буддийских святынь. Гид подскажет, где можно увидеть рисунки древнего человека, побывать на истоке трех крупнейших рек Сибири и Дальнего Востока — Енисея, Лены и Амура, попытаться выследить в естественной среде скрытного дикого кота манула, проверить легенду и отправиться на поиск сокровищ в Ламский городок и посетить останец Алмазная царевна и пещеру «Чрево матери».

Любителям дикой природы цифровой гид расскажет об уникальной природе Забайкалья, поможет спланировать путешествие в национальные парки «Чикой», «Алханай», Сохондинский заповедник, чтобы своими глазами понаблюдать за редкими и краснокнижными животными. Кроме того, благодаря цифровому помощнику любители активного отдыха смогут увидеть Забайкалье с высоты птичьего полёта, покорив палеовулкан Алханай, поднявшись на гору Хан-Ула или подобрав для себя подходящий по степени сложности альпинистский маршрут на хребте Кодар.

Для любителей гастрономических туров и исследователей национальной кухни онлайн-путеводитель предлагает целый раздел, посвященный специалитетам бурятской и монгольской кухни. Туристы и гости Забайкальского края узнают, где можно отведать жареных пирожков с мясом шушуры, найти отличия бараньего бухлера от шулэпа и оценить легендарные буузы.

«Ежегодно Забайкальский регион посещают туристы из разных регионов России. Чтобы путешествия были интересными с самых первых минут и оставили приятные воспоминания, мы запустили цифровой гид, который подскажет и сориентирует гостей, какие достопримечательности стоит посетить в первую очередь, где быстро перекусить или плотно покушать, в каком отеле остановиться, какие сувениры привезти и в какой сезон лучше посетить национальные парки и заказники. Советы будут полезны всем - как деловым туристам, приехавшим на один-два дня, так и путешественникам, отправившимся в долгий отпуск всей семьей», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Забайкальского края, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

***

МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».