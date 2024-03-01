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«МТС Travel» составил рейтинг популярных морей России за 2023 год

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенной Big Data МТС проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Выяснилось, что каждая десятая поездка по стране включала в себя посещение морского побережья. Больше всего – в полтора раза за 2023 г. – вырос интерес туристов к Баренцеву морю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса бронирования отелей «МТС Travel», путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10% от всех поездок по стране в 2023 г. Безусловным лидером по турпотоку стало Черное море – туда было совершено более половины (54%) от всех поездок к «большой воде». На втором месте по турпотоку Балтийское море с долей 21%. Третью строчку поделили между собой Азовское и Каспийское моря (по 8% от всех поездок к морям в 2023 г.). При этом популярность Азовского моря за год упала более чем на треть, а число поездок к Каспийскому морю существенно подросло.

Сильнее всего в 2023 г. выросла популярность Баренцева моря, омывающего берега Мурманской области, которая в 2023 г. была одним из лидеров роста турпотока – в полтора раза по сравнению с 2022 г. На втором месте по приросту турпотока Каспийское море – динамика поездок к нему составляет 20% год к году. При этом среди всех поездок на Каспий 91% были на побережье в Дагестане. На третьем месте по росту популярности Охотское море, омывающее берега Камчатки, Сахалина, Хабаровского края (в том числе Шантарские острова) и Магаданской области. Динамика поездок к Охотскому морю год к году составила 11%. Больше всего (77%) от всех поездок к Охотскому морю были в Сахалинскую область. Белое и Черное моря замыкают пятерку лидеров по росту количества поездок россиян год к году – динамика составляет 9% и 8% соответственно.

ТОП-5 морей по приросту турпотока в 2023 г., динамика год к году: Баренцево море 57%; Каспийское море 20%; Охотское море 11%; Белое море 9%; Черное море 8%.

Как показывает аналитика «МТС Travel», россияне ездят отдыхать на моря в среднем на неделю. Чаще всего на морские побережья приезжают путешественники из Москвы и Московской области, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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