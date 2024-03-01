CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сясьстроя. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В 2023 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество подаренных клиентами Tele2 гигабайтов выросло на 20% по сравнению с 2022 г. При этом в 2022 г. петербуржцы в среднем дарили по 9 ГБ в месяц, а в 2023 г. – по 11 ГБ. В январе 2024 г. на одного «дарителя» приходилось уже 12 ГБ.

Самым щедрым населенным пунктом Ленинградской области оказался Сясьстрой. Город отличился наиболее высокой долей клиентов, которые регулярно делились гигабайтами. На втором месте – Приозерск, на третьем – Луга. Среди районов Санкт-Петербурга по «шерингу» гигабайтов лидирует Красногвардейский район.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

В Москве открыта линия сборки банкоматов

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще