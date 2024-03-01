Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сясьстроя. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В 2023 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество подаренных клиентами Tele2 гигабайтов выросло на 20% по сравнению с 2022 г. При этом в 2022 г. петербуржцы в среднем дарили по 9 ГБ в месяц, а в 2023 г. – по 11 ГБ. В январе 2024 г. на одного «дарителя» приходилось уже 12 ГБ.

Самым щедрым населенным пунктом Ленинградской области оказался Сясьстрой. Город отличился наиболее высокой долей клиентов, которые регулярно делились гигабайтами. На втором месте – Приозерск, на третьем – Луга. Среди районов Санкт-Петербурга по «шерингу» гигабайтов лидирует Красногвардейский район.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.