Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала популярность морей, омывающих Россию, у путешественников в 2023 г. Больше всего – в полтора раза за год – вырос интерес туристов к Баренцеву морю. В число лидеров по приросту путешественников также вошло Белое море, омывающее Терский берег Кольского полуострова. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel».

Количество туристов, посетивших побережье Баренцева моря в 2023 выросло более, чем на 57%. На втором месте по приросту турпотока Каспийское море – динамика поездок к нему составляет 20% год к году. При этом среди всех поездок на Каспий 91% были на побережье в Дагестане. На третьем месте по росту популярности Охотское море, омывающее берега Камчатки, Сахалина, Хабаровского края (в том числе Шантарские острова) и Магаданской области. Динамика поездок к Охотскому морю год к году составила 11%. Больше всего (77%) от всех поездок к Охотскому морю были в Сахалинскую область. Белое и Черное моря замыкают пятерку лидеров по росту количества поездок россиян год к году – динамика составляет 9% и 8% соответственно.

По данным сервиса бронирования отелей «МТС Travel», путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10% от всех поездок по стране в 2023 году. Безусловным лидером по турпотоку стало Черное море – туда было совершено более половины (54%) от всех поездок к «большой воде». На втором месте по турпотоку Балтийское море с долей 21%. Третью строчку поделили между собой Азовское и Каспийское моря (по 8% от всех поездок к морям в 2023 году). При этом популярность Азовского моря за год упала более чем на треть, а число поездок к Каспийскому морю существенно подросло.

ТОП-5 морей по приросту турпотока в 2023 г., динамика год к году: Баренцево море 57%; Каспийское море 20%; Охотское море 11%; Белое море 9%; Черное море 8%.

Как показывает аналитика «МТС Travel», россияне ездят отдыхать на моря в среднем на неделю. Чаще всего на морские побережья приезжают путешественники из Москвы и Московской области, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».