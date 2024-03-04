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D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов ядра, агрегации и доступа

Компания D-Link представила новый модельный ряд коммутаторов для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование разработано в соответствии с современными техническими требованиями и позволяет развернуть высокопроизводительную, отказоустойчивую проводную сетевую инфраструктуру различного масштаба и назначения, в том числе и для перехода на новые беспроводные стандарты 5G и Wi-Fi 7/6.

Компанией были представлены следующие серии: DXS-3610 – высокопроизводительные стекируемые 100G/10G-коммутаторы ядра; DMS-3130 – мультигигабитные стекируемые L3-коммутаторы 2.5G/5G/10G/25G; DGS-1520 – стекируемые L3-коммутаторы с uplink-портами 10G и поддержкой 2.5G PoE+; DXS-1210 – 10-гигабитные коммутаторы L2+; DSS-200G – профессиональные L2-коммутаторы для систем видеонаблюдения с дальностью PoE до 250 м и поддержкой 802.3bt PoE++ (до 90 Вт на порт); DGS-1210, DGS-1100V2 – популярные коммутаторы уровня доступа, включая модели с поддержкой 802.3bt PoE++;

Все линейки уже доступны для заказа с российского склада D-Link.

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