На полюсе холода к 4G подключили золоторудное месторождение

Высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью могут пользоваться вахтовики золоторудного месторождения «Бадран» в Оймяконском районе Якутии (входит в состав АО ГРК «Западная»). «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование и обеспечил LTE-покрытие вахтового жилого поселка и производственных площадок рудника. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оймяконский район Якутии имеет статус полюса холода – уже в ноябре температура здесь отпускается ниже 50 градусов. На руднике Бадран налажена круглогодичная добыча золотоносной руды подземным способом, работает обогатительная фабрика. Инженеры «МегаФона» установили на территории предприятия базовую станцию с несколькими диапазонами частот, которая рассчитана на работу в экстремальных условиях якутской зимы. Надежность соединения 4G для сотрудников месторождения обеспечивает подключение к современной магистральной оптоволоконной линии связи.

Вместе с высокоскоростным мобильным интернетом рабочим стала доступна цифровая голосовая связь. Они могут активно пользоваться звонками по современной технологии LTE, которая обеспечивает кристально чистый звук, а также возможность одновременно разговаривать по телефону и выходить в интернет.

«Мы расширяем покрытие 4G на удаленных промышленных предприятиях Якутии, чтобы горняки, работающие вахтовым методом, имели возможность в любой момент воспользоваться мобильной связью. Это помогает им более оперативно решать производственные задачи, поддерживать связь с родными и пользоваться теми же цифровыми сервисами, что и абоненты на «большой земле». В месяц через мобильные устройства на месторождении прокачивается объем данных сопоставимый с трафиком якутского поселка с населением чуть более тысячи человек. А голосовой трафик только в январе превысил тысячу часов – это более сорока дней непрерывного общения», - сказала руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Харлампьева.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.