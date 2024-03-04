По следам «Мастера и Маргариты»: южноуральцы стали чаще посещать загадочные места романа Булгакова

Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Среди челябинцев популярность булгаковских мест в Москве выросла на 77%. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Общий объем передачи данных туристов из Челябинской области, интересующихся мистическими локациями романа Михаила Булгакова, вырос на 93% по сравнению с прошлым годом.

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по росту впечатленных фильмом туристов – прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в 2,4 раза больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в 2023 г.

На втором месте – «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТа – в него заглядывали в 2,3 раза чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени Горького. На 70% чаще жители Южного Урала прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах.

Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 38%. При этом интересно, что место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа – особняк Саввы Морозова на Спиридоновке – южноуральцы посещали почти в 2 раза реже, чем в 2023 г.

В целом по России больше других интересуются булгаковскими местами москвичи и петербуржцы. Вместе с ними активно посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Екатеринбурга, Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода и Пензы.

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