«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Тюменской области

Все больше тюменских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона. Уже к марту активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году более чем на 20%. В топе — учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Казани. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Тюменской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Санкт-Петербургский государственный университет (16% от общего объема данных); Высшая школа экономики (14%); Сибирский федеральный университет (11%); Московский государственный университет имени Ломоносова (10%); Казанский (Приволжский) федеральный университет (8%).

Также в десятке вузов, которыми активно интересуются абитуриенты из Тюмени и области, оказались Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова, Уральский федеральный университет, Финансовый университет при правительстве России, Московский физико-технологический (МФТИ) и Южный федеральный университет.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Тюменской области начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие из Тюмени проявляли максимальный интерес к МФТИ, ВШЭ и УрФУ.

«Подготовку к поступлению и учебу в вузе сложно представить без доступа к высокоскоростному интернету. Только за год объем мобильного трафика, который требуется одному учащемуся в Тюменской области, растет на 20%. Чтобы молодые люди всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи в области. Только за последний год наши инженеры реализовали программу по расширению покрытия и увеличения емкости сети четвертого поколения, построили и модернизировали более 137 телеком-объектов в городах и сельских территориях, — что ощутимо облегчит коммуникативные возможности для ребят, проживающих в дали от областного центра», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Специалисты оператора проанализировали и дата-трафик сайтов тюменских вузов и отмечают, что более трети от всего объема данных прокачали жители других регионов, включая столичные. Активнее всего учёбой в тюменских вузах интересовались югорчане, санкт-петербуржцы, жители Ямала, Свердловской и Курганской областей. Как тюменские, так и иногородние абитуриенты чаще всего присматривались к кузнице кадров для нефтегазового сектора — Тюменскому индустриальному университету. На втором месте Тюменский государственный университет, на третьем – медицинский университет. В пятерку популярных также вошли институт культуры и Аграрный университет Северного Зауралья.

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МегаФон — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.