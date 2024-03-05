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«МегаФон» ускорил интернет для жителей Пестово

«МегаФон» обновил телекоммуникационную инфраструктуру в городе Пестово Новгородской области, в котором проживает более 15 тыс. человек. По данным аналитиков компании в результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в смартфонах пользователей «МегаФона» выросла на 20%.

Технические специалисты провели модернизацию уже установленного оборудования, расширив ёмкость сети и увеличив скорость передачи данных. Цифровые улучшения затронули городские и областные жилые массивы с многоэтажной и частной застройкой, а также промышленные зоны города Пестово.

Так, апгрейд провели на крупном деревоперерабатывающем предприятии вблизи улицы Набережная. В радиусе действия оборудования находится и городской пляж. Новый диапазон LTE запустили также вблизи улиц Гагарина, Складской и на Устюжинском шоссе, где находятся торговые районы города. Инженеры оператора модернизировали базовую станцию и в жилом районе в Кирпичном переулке.

«Обеспечение местных жителей, наших абонентов, надежной связью и интернетом – одна из приоритетных задач для «МегаФона». Мы ведём планомерную работу, направленную на то, чтобы на цифровой карте Новгородской области не оставалось «белых пятен», где отсутствует интернет-соединение. Новое оборудование четвёртого поколения даёт местным жителям комфортные условия для работы, учёбы и отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Новгородской области Андрей Шмалев.

Жителям Пестово и сотрудникам предприятий города теперь доступны не только стабильный сигнал и 4G-интернет, но и технология совершения звонков с высоким качеством передачи голоса с использованием интернет-соединенияVoLTE.

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