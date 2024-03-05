МТС к сезону весенних распродаж улучшила связь в торговом центре Читы

ПАО «МТС» сообщает о запуске высокоскоростного интернета в одном из популярных торговых центров Читы «Аврора». Голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены три этажа торгового комплекса и прилегающие парковочные места. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Торговый центр «Аврора» располагается в центре деловой активности города Читы. На площади 10 тыс. кв. метров находятся более 50 различных магазинов федеральных и региональных торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники, одежды, ювелирных изделий, бижутерии, косметики и парфюмерии, товаров для детей. Здание имеет сложную архитектуру и нестандартную планировку с большим количеством перегородок и временных конструкций, которые снижают прохождение радиосигнала.

В преддверии весенних распродаж МТС установила на всех этажах здания более десятка специальных антенн, обеспечивающих вместе с внешними базовыми станциями доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 100 Мбит/с. Теперь все посетители могут в прямом эфире следить за скидками и распродажами, делиться видео или фото купленных товаров, пользоваться онлайн-банкингом и списывать бонусы и кешбек в счет покупок.

«Торговый центр располагается на пересечении двух городских магистралей, поэтому здесь всегда наблюдается большой поток посетителей. В преддверии весенних праздников и выходных количество покупателей значительно возрастет, а значит, возрастет и количество пользователей сети, которые будут использовать банковские приложения для оплаты и совершать денежные переводы. Новое качество связи позволит быстро загрузить нужное приложение или сервис, а продавцы и владельцы торговых точек могут проводить онлайн-розыгрыши в социальных сетях, объявлять о распродажах и рассказывать об эксклюзивных товарах и предложениях в прямом эфире», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС усилила сеть в другом популярном у читинцев торгово-развлекательном центре «Новосити».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.