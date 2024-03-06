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На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет

2000 жителей сел Азнакаевского района Татарстана теперь в несколько раз быстрее загружают фото, видео и другие файлы на своих устройствах. «МегаФон» запустил телеком‑оборудование четвертого поколения (4G) в Сапеево, Чалпы, Урсаево. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скоростным интернетом также могут воспользоваться также туристы по дороге к главной достопримечательности района — горе Чатыр-Тау. Сапеево расположено всего в трех километрах от самой высокой точки Татарстана.

Кроме того, вызывают интерес у путешественников и краеведов села с многовековой историей. Например, на территории Чалпы были найдены останки средневекового поселения, а в окрестностях Урсаево обнаружены предметы эпохи каменного века.

«В Татарстане более 3000 сельских населенных пунктов, и мы планомерно работаем над обеспечением устойчивого сигнала в каждом из них. В результате это позволит улучшить качество жизни людей и создать новые возможности для образования, работы и общения. После строительства инфраструктуры скорость мобильного интернета в селах Азнакаевского района достигает 80‑100 Мбит/c. Ранее до отдаленных сел "долетал" слабый сигнал связи», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Изменения на сети сразу отразились на увеличении показателей пользования связью. Только в феврале 2024 г. жители и гости Сапеево, Чалпы, Урсаево прокачали 7,6 ТБ дата‑трафика. Такого объема хватило бы, чтобы 3,8 тыс. раз посмотреть фильм в высоком разрешении. Чаще других заходят в Сеть в Урсаево, здесь ежемесячно в среднем на пользователя приходится порядка 25 ГБ данных.

За последние три месяца оператор также запустил новые базовые стации с поддержкой 4G в Кукморском, Арском, Заинском, Лаишевском и Зеленодольском районах. Новое качество связи стало доступно в селах Средняя Серда, Бишня, Село-Чура, Бухарай, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино и в деревнях Матюшино, Старая Юмья.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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