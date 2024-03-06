В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных

Разработчик и интегратор «Авантелеком» провел исследование на рынке корпоративной IP-телефонии и выяснил, что в связи с уходом зарубежных вендоров Cisco и Avaya треть коммерческих и государственных организаций перешли на российские программные и программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

В 2022 г. зарубежные поставщики решений в сфере корпоративной телефонии, на долю которых приходилось большая часть рынка, закрыли свои российские представительства и прекратили поддержку на территории России. В связи с этим в 2024 г. каждое второе российское предприятие планируют заменить инфраструктуру на отечественные аналоги. А треть из них уже заменили программную АТС в 2023 г.

По данным на февраль 2024 г., текущая инфраструктура коммерческих и государственных организаций построена на решениях Cisco в 45% и Avaya в 25% случаев, доли других поставщиков составляют 20% Panasonic, 10% LG и 5% 3CX. В ряде компаний сегодня используется смешанная инфраструктура, комбинирующая несколько решений, среди которых 10% с аналоговой телефонией. Установили программные решения 30% организаций, уже полностью поменяли инфраструктуру на российское «железо» 10%, на решения с открытым кодом open-source на базе VoIP серверов Asterisk 10%, а 50% пилотируют или рассматривают проекты по реинжинирингу телефонной сети в текущем году.

Переход на отечественное ПО до конца 2024 г. регулирует указ Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

Вместе с тем до сих пор остается ряд компаний, которые не планируют замену сети IP-телефонии в обозримом будущем. 30% из них устраивает текущее решение, а 40% ссылаются на то, что не были выделены средства. Наряду с этим 10% коммерческих и государственных организаций реализуют другие более приоритетные ИТ-проекты или модернизируют текущие решения собственными силами, еще 10% не попадают под статус субъектов критической информационной инфраструктуры России.

«Тренд на импортозамещение продолжает усиливаться, и с каждым годом все больше компаний и государственных организаций задумываются о переходе на решения российских ИТ-компаний. Нам как разработчику и интегратору ИТ-решений также пришлось быстро адаптироваться и перезагрузить собственные процессы, создав новые продукты, отвечающие актуальным требованиям рынка. Разработанная нами платформа управления коммуникациями «Сфера», поддерживающая совместимость с проприетарным оборудованием иностранного производства, как раз стала таким примером», – сказал директор ООО «Авантелеком» Владислав Вирясов.

Методология исследования строилась на анализе текущей востребованности существующего клиентского портфеля компании. В опросе принимали участие представители коммерческих и государственных организаций с объемом пользовательской базы от 1000 до 5000 абонентов.

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ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: облачная АТС, центр обработки вызовов, голосовой ассистент, речевая аналитика, кол-трекинг. Компания была основана в 2011 г. и на сегодняшний день имеет три филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. ­Является аккредитованной ИТ-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в АРПП и Союзе поддержки и развития технологических компаний. Всего свыше 1500 реализованных проектов. География деятельности – 18 регионов России и стран СНГ. Обслуживает более 20 тыс. пользователей.