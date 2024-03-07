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Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети

Tele2, российский оператор мобильной связи, внедрил новый формат продажи товаров и услуг в своих торговых точках – по подписке. Первым товаром, продаваемым по абонементу, стало изготовление защитной пленки на смартфон. Клиенты могут обновлять ее по необходимости в течение полугода. Такая модель гарантирует пользователю экономию до 35% и снимает лишние заботы по повторной оплате востребованной услуги. Проект охватывает 1,2 тыс. салонов во всех регионах присутствия Tele2 и будет масштабирован на другие товары и услуги.

В соответствии с концепцией «Другие правила» Tele2 запускает новый формат продажи товара – по подписке. Подписная модель привычна для цифровых продуктов и контента, но инновационна для приобретения материального товара. Для клиента она приятна удобством (больше не надо ничего покупать – достаточно просто зайти за товаром) и экономией (выгоднее розничной покупки), для компании – гарантированностью доходов и возможностью прогнозировать продажи.

Tele2 предложила клиентам абонемент для услуги по изготовлению защиты для экрана или корпуса устройства, которую в традиционном варианте она запустила в 2022 г. Пленка распечатывается на плоттере по заданным размерам для смартфона, планшета, smart-часов или любого другого гаджета.

Теперь клиенты могут оформить полугодовую подписку – она дает право на изготовление четырех пленок. При оплате абонемента клиент получает чек с тремя промокодами. При повторном обращении клиент предъявляет чек с промокодом, а продавец активирует 100-процентную скидку. При этом можно заказать защиту для себя или же обратиться в салон вместе с другом или родственником и использовать сразу два промокода. Учитывая стоимость разового изготовления пленки, покупка абонемента позволяет экономить до 35%.

Tele2 планирует распространить подписную модель на батарейки – первый товар, который оператор продает как СТМ. В таком сценарии формат не просто дает экономию, но позволяет решать конкретную потребность абонента – сдавать батарейки и брать новые, не задумываясь об их покупке в хозяйственном магазине или на кассе супермаркета.

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