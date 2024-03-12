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МТС автоматизировала учет электроэнергии на главной трассе Ямала

МТС автоматизировала учет расхода электроэнергии с систем видеонаблюдения на главной трассе Ямало-Ненецкого автономного округа «Сургут-Салехард», которая объединяет самые крупные города региона. Облачная платформа, объединяющая счетчики российского производства, позволяют дистанционно собирать и контролировать данные показаний расхода электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу камер в условиях Крайнего Севера.

Для реализации проекта МТС использовала облачную платформу учета электроэнергии Energy Tool, которая позволила перейти с ручной на автоматическую бесшовную передачу данных по GPRS в информационную систему клиента. Около 60 интеллектуальных приборов учета в режиме реального времени передают на платформу показания расхода электроэнергии с камер видеофиксации, установленных на участке трассы от Ноябрьска до Салехарда. Все данные можно посмотреть через специальное приложение для IOS, Android со смартфона.

Цифровое решение охватывает автодорогу протяженностью более тысячи километров, включая транзитные магистрали в городах Муравленко, Новый Уренгой, Пангоды, Надым, Лабытнанги, Ноябрьск и столицу округа. Проект, разработанный с учетом арктического климата, позволяет сократить расходы на выезд сотрудников, ответственных за учет энергоресурсов, оперативно получать информацию о неисправностях приборов и сбоях в системе, тем самым сократить время некорректной работы видеокамер.

«Наша многолетняя экспертиза в разработке цифровых решений позволяет выстроить рутинные процессы более эффективно и экономически выгодно во многих отраслях. Так, без дополнительных вложений в новое серверное оборудование, можно не только экономить, но и отслеживать несанкционированные подключения к сетям. К примеру, умные технологии МТС помогли «Башкирэнерго» выявить коммерческие потери на электросетях. Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ больших данных за короткое время обнаружили следы взлома счетчиков потребителей для занижения показаний в 7-10 раз. Это еще раз подтверждает широкий спектр применения наших возможностей в решении даже самых сложных задач», — сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

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