МТС ускорила мобильный интернет в Березовском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети мобильной связи в Березовском городском округе. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на стандарт 4G скорость мобильного интернета на территории всего города выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост скоростей зафиксирован во всем городском округе. Особенно улучшение качества связи заметно в Центральном микрорайоне: на улицах Волкова, Строителей и 8 марта, на территории Березовской городской больницы и автовокзала, а также – лыжной базы.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть жители Березовского могут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве и загружать тяжелый контент за несколько секунд. Кроме того, усиление сети 4G расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«Потребление 4G-трафика в Кемеровской области растет год от года примерно на 30%. Причем не только в крупных, но и небольших городах, таких как Березовский. Прогнозировать нагрузку на сеть нам помогает, в частности, технология больших данных – Big Data. Чтобы кузбассовцы могли пользоваться мобильном интернетом с прежним комфортом, МТС планомерно усиливает сеть там, где это необходимо», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Ранее в начале 2024 г. МТС провела рефарминг в сети 4G в Юрге, а в 2023 г. – в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.