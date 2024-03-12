«Перекрёсток» установит 2 миллиона электронных ценников

Х5 Group устанавливает электронные ценники в 100 супермаркетах «Перекрёсток» по всей географии присутствия торговой сети. 2 млн электронных ценников в качестве цифрового элемента клиентского пути позволят улучшить покупательский опыт и повысить операционную эффективность супермаркета, считают в компании.

Электронные ценники позволяют высвободить существенное количество рабочего времени сотрудников магазинов для взаимодействия с покупателями и решения других важных задач. Сейчас в среднем в одном супермаркете «Перекрёсток» в день тратится около 12 часов рабочего времени на полную замену бумажных ценников и 4 часа на их верификацию.

Обновление информации на электронных ценниках происходит автоматически без участия персонала магазина – цена и информация о товаре меняются в онлайн-режиме через подключение к внутренней сети. Программное обеспечение электронных устройств встраивается в действующее архитектурное ИТ-решение магазина, что позволяет полностью обновлять данные всего за несколько секунд.

Электронные аналоги ценников также исключают вероятность несоответствия указанных цен на товары, в том числе в рамках промо-акций, благодаря чему сокращаются финансовые потери из-за некорректно отображаемой информации, а также растёт индекс удовлетворенности клиентов магазинов. Эта технология в том числе ведёт к снижению расходов на печать бумажных ценников.

«Цифровизация покупательского опыта и повышение эффективности операций за счёт автоматизации и технологических инноваций – стратегические приоритеты Х5 Group и торговой сети «Перекрёсток». Снизив трудоёмкость процесса смены ценников вручную даже на 10%, мы получаем 5% сэкономленного чистого времени персонала, которое можно использовать с большим эффектом. Это время мы инвестируем в улучшение клиентского опыта – работу в зале, выкладку товаров, коммуникации с покупателями. Внедрение технологии в масштабе 100 супермаркетов, крупнейшего внедрения на рынке, поможет «Перекрёстку» достичь амбициозных финансовых целей этого года. Опрос наших клиентов показал, что плохо оформленные ценники — это главный фактор, который влияет на их лояльность. Если ценник оформлен некорректно, то покупатель наверняка будет недоволен магазином. Четверть людей вообще не возьмут товар с полки, если там нет ценника, или пройдут мимо товара, если на нём не будет указана промо-цена. Электронные ценники помогают нам избегать таких ситуаций», – сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

Цифровые ценники выглядят как небольшие дисплеи с тремя цветными электронными чернилами – белыми, чёрными (для обычных ценников) и красными (для промоакций). На дисплеях за счёт крупного шрифта информация будет доступна даже людям с особенностями зрения. Электронные ценники, устанавливаемые в супермаркетах – разработка китайского вендора. Они отличаются низким энергопотреблением и способны работать в течение 5 лет без замены батарейки.