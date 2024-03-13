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Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области

МТС сообщила о назначении Андрея Белова на должность директора МТС в Нижегородской области.

Основными направлениями работы топ-менеджера станут внедрение инновационных продуктов и услуг экосистемы, способствующих повышению уровня цифровизации экономики региона. В задачи Андрея Белова войдут расширение покрытия и улучшение качества сети, в том числе в малых населенных пунктах Нижегородской области, масштабирование сети домашнего интернета и телевидения, продвижение экосистемы цифровых сервисов для жизни и бизнеса. Также в фокус внимания топ-менеджера войдут проекты, направленные на устранение цифрового неравенства, обеспечение туристической привлекательности региона и продвижение IoT-решений, помогающих вывести на качественно новый уровень работу нижегородских предприятий.

«Нижегородская область – один из передовых и наиболее активно развивающихся регионов страны с развитым ИТ-сообществом и обладает богатым потенциалом для инвестиционной деятельности, и развития проектов в области искусственного интеллекта, интернета вещей и видеонаблюдения. Андрей отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в ХМАО, в числе его успешных проектов – внедрение и масштабирование цифровых разработок МТС для повышения безопасности на производственных предприятиях Югры. Уверен, что благодаря накопленному опыту работы в отрасли цифровых технологий Андрей сможет решить поставленные перед ним задачи», – отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Андрей Белов родился в 1979 г. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В сфере телекоммуникаций работает более 20 лет, более половины из них – в МТС. С 2022 по 2024 гг. Андрей Белов возглавлял филиал МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Под его руководством в компании были реализованы успешные проекты на производственных предприятиях Урала.

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