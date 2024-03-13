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«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах двух районов Ростова

Жители Левенцовского и Верхнегниловского городских кварталов могут пользоваться передачей данных в смартфонах и планшетах на скорости до 115 Мбит/с. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах с многоэтажной и частной застройкой.

Инженеры развернули среднечастотный слой на сети для обеспечения оптимального проникновения сигнала и скоростного мобильного интернета даже при максимальной нагрузке. Запуск новых базовых станций позволил увеличить площадь покрытия LTE, что логично привело и к росту трафика передачи данных. В январе и феврале жители Левенцовского и Верхнегниловского кварталов уже скачали свыше 350 ТБ информации, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, этого объема достаточно, чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 27 лет.

«Левенцовский — один из самых крупных районов Ростова-на-Дону. Сейчас здесь проживает около 25 тыс. человек. По прогнозам администрации, численность населения будет только расти – утвержден проект планировки новых домов, рассчитанных на 5 тыс. дончан. Для поддержания стабильного мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, а также модернизируем уже существующую инфраструктуру, чтобы каждый пользователь мог без ограничений общаться с близкими и оперативно получать онлайн-услуги. С начала года проведены работы более чем на 200 объектах связи во всем регионе», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что особенно актуально для ростовчан, чьи дома находятся на берегу Дона.

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