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С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети

Жители городов Самарской области стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. За год дата-трафик в их мобильных устройствах увеличился на 35%. На крупные населенные пункты региона уже приходится порядка 70% всех цифровых данных, рассказали аналитики «МегаФона».

Как показывает обезличенное исследование оператора, ежемесячно горожанин в регионе в среднем расходует на использование цифровых сервисов 25 ГБ. Самыми качающими, как и год назад, остаются жители Октябрьска и Тольятти. На абонента из этих городов в среднем в месяц приходится 30 и 26 ГБ информации соответственно. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Из-за большей концентрации жителей и гостей рост дата-трафика наиболее заметен в городах. Традиционно скачок активности в Сети приходится на март: с приходом весны увеличивается нагрузка на базовые станции в парках, открытых зонах отдыха, на пешеходных улицах. Чтобы повысить эффективность существующей инфраструктуры к долгожданному потеплению, мы заранее модернизировали телеком-объекты, расположенные в местах притяжения жителей Самары и Отрадного», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Виктор Югай.

В областной столице работы прошли вблизи парка «Воронежские озера», в городе нефтяников и газовиков — рядом с бульваром Узилова. Инженеры установили оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон LTE-2600 с высокой емкостью и проникающей способностью. Решение позволяет абонентам оператора пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

Ранее мобильный интернет стал быстрее для более чем 1 млн абонентов «МегаФона» в регионе. Технические мероприятия по рефармингу — расширению полосы в LTE за счет активации дополнительных диапазонов — были выполнены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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