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Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД

Столичный «Завод Москабель» поставил около 680 километров кабельной продукции, которую использовали при организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Производством кабельно-проводниковой продукции в Москве занимаются около 20 компаний. Их изделия применяют при строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек. Город активно поддерживает предприятия. Например, в 2022 г. кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие. Так, в прошлом году предприятие поставило около 680 километров контактных проводов и несущего троса, которые протянули вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3», – сказал Владислав Овчинский.

МЦД-4 позволило улучшить транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья, а также разгрузить столичные магистрали и участки некоторых линий метро. МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги.

«Нашему предприятию доверяют важнейшие инфраструктурные объекты по всей стране. Например, безгалогенные и огнестойкие кабели использовали при строительстве нового терминала аэропорта Толмачево», – сказал генеральный директор компании Павел Моряков.

В 2022 г. изделия столичного завода были включены в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Это значит, что предприятие может участвовать в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных государственных компаний.

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