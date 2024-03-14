«Магнит» доведет количество касс самообслуживания в магазинах до 40 тысяч штук

«Магнит», российский ритейлер, приступает к новому этапу масштабного внедрения касс самообслуживания (КСО) в своей сети. До конца 2024 г. компания установит 27 тыс. новых КСО. Проект охватит более 7 тыс. магазинов «Магнит» «у дома», в том числе торговые точки с отделом собственной выпечки.

В результате по итогам 2024 г. кассами самообслуживания будут оборудованы около 30% магазинов формата «у дома», а также 95% магазинов больших форматов и 10% магазинов дрогери «Магнит Косметик». Всего в магазинах сети будет работать почти 40 тыс. КСО.

Компания оснащает магазины кассами самообслуживания от российских вендоров. В 2023 г. «Магнит» совместно с партнерами успешно протестировал оборудование и отладил процессы его установки и обслуживания. Все новые КСО будут работать на программном обеспечении, разработанном командой «Магнита» в прошлом году. Это позволит гибко управлять изменениями пользовательских сценариев, быстрее реализовывать новый функционал и интегрировать дизайн интерфейса в общую экосистему цифровых продуктов компании.

Использование КСО позволяет улучшить качество сервиса в магазинах, повысить покупательский трафик и эффективность работы персонала. В настоящее время в магазинах «Магнит» установлено около 12 тыс. КСО. Кассами самообслуживания пользуются 30% покупателей оборудованных ими магазинов «Магнит» «у дома», до 25% покупателей магазинов дрогери «Магнит Косметик» и 50% покупателей магазинов больших форматов.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит», сказал: «Мы видим, что покупатели охотно пользуются кассами самообслуживания. Перераспределение части трафика в пользу КСО позволяет увеличить пропускную способность магазинов, что положительно отражается на их товарообороте, а также повысить эффективность работы персонала. В 2024 г. мы продолжим масштабировать парк КСО в нашей сети и улучшать их функционал. Например, мы планируем провести редизайн интерфейса касс самообслуживания, который позволит сделать процесс покупок еще быстрее и удобнее».