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«МегаФон» поможет малым операторам бороться с подменой номера

«МегаФон» подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод»* уже более 20 региональных и виртуальных операторов. Решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs, что позволяет другим операторам экономить свои затраты и при этом эффективно защищать свою нумерацию от подмены. С января 2024 г. таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тыс. вызовов с подменными номерами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На сегодня специалисты «МегаФона» подключили 25 операторов к облачной верификации вызовов: эти компании уже прошли тестирование в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) и получили акт о подключении к государственной информсистеме «Антифрод». Еще семь операторов сейчас находятся на финальном этапе тестирования.

Присоединение новых участников к информсистеме уже дало первые результаты: с начала текущего года через ИС «Антифрод» было проверено около 3 млн звонков с нумерацией подключенных операторов. Из этого числа каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.

«Малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами. Кроме того, присоединение к ИС «Антифрод» новых участников повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли, поскольку пока к «Антифроду» не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера», — сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Еще на этапе подключения операторов специалисты «МегаФона» столкнулись с массированными атаками с использованием нумерации клиентов облачной верификации. Например, всего за несколько часов злоумышленники пытались совершить около 500 тыс. звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тыс. телефонных номеров одного из операторов, сотрудничающих с «МегаФоном». Интенсивность трафика в отдельные периоды превышала 100 вызовов в секунду. Все эти попытки были успешно заблокированы.

После включения проверки звонков на достоверность телефонного номера интенсивность атак заметно снизилась. Однако злоумышленники продолжают проверять систему защиты на прочность и регулярно пытаются подменять номера операторов, подключенных к облачной верификации.

*ИС «Антифрод» — единая платформа верификации телефонных вызовов, запущенная Главным радиочастотным центром в декабре 2022 г. для борьбы со звонками и SMS с подменных номеров. Принцип работы ИС «Антифрод» выглядит следующим образом: если оператор Б получает входящий звонок с российским номером, он направляет запрос в систему. Подключенный к ней оператор А проверяет, был ли этот звонок инициирован из его сети. Если вызов не подтверждается, то оператор Б должен его блокировать.

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X-Labs — российская компания-разработчик программного обеспечения для телекоммуникационной индустрии.

«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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