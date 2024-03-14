МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове

МТС сообщила об увеличении территории покрытия и емкости мобильного интернета в Сарове. В результате проведенных работ зона покрытия LTE-сети МТС увеличилась для почти 100 тыс. жителей города.

Саров – город, расположенный на юге Нижегородской области, на границе с Республикой Мордовия. Является одним из крупнейших научных центров страны и одновременно местом, которое ежегодно посещают тысячи паломников. До наступления середины XX века Саров и окрестности считались, прежде всего, святыми местами, где совершал благие деяния Серафим Саровский. В середине 1940-х гг. Саров стал центром атомных разработок, полностью закрытым, вплоть до того, что его не указывали на географических картах. По сей день в Сарове находится крупнейший центр по исследованию атомной энергии.

Последние цифровые изменения затронули, в первую очередь, жилые микрорайоны, а также социально значимые объекты и достопримечательности, в числе которых Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь. Запуск новых базовых станций LTE в районе ул. Силкина, ул. Бессарабова и ул. Железнодорожной, а также увеличение емкости на пути следования Варламовской дороги позволили перераспределить нагрузку на сеть, увеличить территорию покрытия и скорость передачи данных. Теперь абоненты могут испытать на себе преимущества современных цифровых сервисов: быстрее загружать кино и сериалы, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и соцсетях, вести прямые эфиры, совершать покупки онлайн, обращаться к сервисам банкинга и госуслуг, учиться или работать онлайн.

«Саров входит в состав паломническо-туристического кластера, объединяющего также Арзамас и Дивеево, а значит обеспечение лучшего покрытия и надежности связи могут стать дополнительным стимулом для развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни и работы людей в целом. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС в полном объеме: от работы с онлайн-сервисами до просмотра видео и общения в социальных сетях, даже проживая в закрытом для свободного посещения городе», – отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.