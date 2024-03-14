МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области

МТС сообщила об усилении сети LTE на трассе М4 «Дон» на повороте в село Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. После проведенных технических работ средняя скорость мобильного интернета для жителей села и транзитных туристов в районе дорожной развязки выросла на 25%.

В результате установки дополнительного телеком-оборудования МТС ускорила мобильный интернет на дороге, ведущей к селу Конь-Колодезь. Прозвище «морское» село получило из-за его владельца адмирала Наума Сенявина, который получил поместье в награду от Петра I.

Туристы приезжают в Конь-Колодезь, чтобы увидеть народный музей адмирала Синявина в его усадьбе и поделиться в соцсетях фотографиями трехсотлетнего верстового столба, надпись на котором гласит: отсюда до Москвы 432 версты.

«Мы видим, что трафик на М4 растет, а онлайн-навигаторы часто заманивают путешественников, возвращающихся с морского юга, на бесплатный дублер федеральной трассы через Конь-Колодезь. А ведь в настоящем «морском» селе Черноземья собрано много интересных фактов, которыми можно поделиться с друзьями в мессенджерах. Есть на что посмотреть, где остановиться и даже пройтись по парку, где растет старейший в регионе 400-летний дуб», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.