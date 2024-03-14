«Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж»

Компания «Сател», разработчик программных решений, провела техническое перевооружение системы громкоговорящей связи и оповещения на производственных объектах химического предприятия «Дорогобуж», которое активно внедряет передовые практики в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Реализация масштабного проекта по созданию современной системы громкого оповещения и оперативной диспетчерской связи была осуществлена поэтапно на производственных объектах «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон»). Основными задачами проекта являлись повышение уровня промышленной безопасности в технологических подразделениях предприятия, обновление инфраструктуры внутризаводской связи, обеспечение надежного и своевременного оповещения персонала в штатных и нештатных ситуациях.

В рамках выполнения работ было проведено обследование производственных помещений и разработана схема оптимального размещения оборудования системы связи с учетом всех технологических особенностей. В ходе работ специалисты «Сател» установили в технологических цехах 160 переговорных устройств, 20 трансляционных усилителей и около 500 громкоговорителей.

Внедренная в «Дорогобуж» система позволяет оператору диспетчерского пункта передавать информацию или команды в производственные подразделения через сеть переговорных устройств. Обеспечивается также двусторонняя громкоговорящая связь между оператором и персоналом для возможности обратной связи. Кроме того, налажена коммуникация между различными переговорными устройствами на территории завода, что позволяет оперативно координировать совместные действия сотрудников. Возможность трансляции экстренных сообщений ко всем рабочим местам обеспечивает своевременное оповещение персонала в нештатных ситуациях.

«Реализация проекта на таком крупном промышленном объекте демонстрирует возможности нашей системы связи в сложных производственных условиях, которая соответствует всем стандартам безопасности и стойкости к агрессивной среде. Решение обеспечивает функционирование многоуровневой системы оперативной координации персонала и быстрого реагирования на нештатные ситуации, что гарантирует современную и надежную связь между производственными подразделениями предприятия», – отметил Дмитрий Николаев, директор по развитию бизнеса «Сател».

Все установленные устройства объединены в единую систему, которая обеспечивает функционирование двусторонней коммуникации абонентов сети между собой и с оператором дистанционного пункта управления. Таким образом, обеспечивается единая сеть оповещения завода и единая сеть оперативно-диспетчерской и технологической двусторонней связи между цехами, операторами и технологическими участками.

«Политика промышленной безопасности «Дорогобуж» и группы «Акрон» подразумевает использование высокотехнологичного оборудования и внедрение современных решений на каждом этапе производственного процесса. Реализация сложного инфраструктурного проекта громкоговорящей связи и оповещения объединила в единую сеть диспетчерско-технологическую связь на промплощадке на принципиально ином техническом уровне, – сказал заместитель исполнительного директора, главный инженер «Дорогобуж» Павел Симаков. – Обеспечение безопасных условий труда и минимизация рисков, связанных с производственным процессом, являются безусловным приоритетом нашей компании в области производственной безопасности».