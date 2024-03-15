МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о покрытии сетью 4G 43 малых населенных пунктов Кировской области. Мобильный интернет на высоких скоростях появился в сёлах и деревнях с населением до 500 человек. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во всех 43 населенных пунктах покрытие 4G МТС появилось впервые. Масштабные работы по обеспечению связью проведены в Малмыжском, Уржумском, Вятскополянском, Тужинском, Фаленском, Арбажском, Куменском, Яранском и Кикнурском районах. В общей сложности высокоскоростной доступ в интернет появился почти у восьми тыс. жителей региона. Теперь у сельчан есть возможность пользоваться современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, делать онлайн-покупки, записаться к врачу, не выходя из дома, пользоваться Госуслугами, общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы в формате HD.

Высокоскоростной интернет МТС также появился и на территории нескольких сельскохозяйственных предприятий Кировской области. В их числе СПК «Пустоши» в одноимённом селе, СПК имени Коминтерна в селе Шевнино, СПК – колхоз имени Ленина в деревне Леваны, СХП «Родина» в селе Кормино, ПСК «Восход» в деревне Борок и другие. Наличие сети LTE поможет предприятиям в освоении новых площадок для продажи продукции и поиске необходимого сельхозоборудования.

«МТС постоянно расширяет сеть в регионе. В 2023 г. мы провели работы по развитию сети в 11 районах области. В год 650-летия Кирова для нас особенно важно продолжать работу над инфраструктурой сети, включая обеспечение высокоскоростным интернетом и связью малых сёл и деревень региона. Наличие стабильного доступа в интернет может стать толчком к развитию малых населенных пунктов и открыть новые возможности для их жителей», — сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.