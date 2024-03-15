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МТС оцифровала трассу М12 для рыбаков в краю владимирских озер

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в Собинском районе Владимирской области, который еще называют краем озер. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и местных жителей выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М12 протяженностью 10 километров между деревнями Теплиново и Короедово Собинского района, обеспечив его ковровым покрытием. Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом.

Благодаря множеству небольших рек и озер, а также созданных искусственно прудов для разведения рыбы в эти места стекаются тысячи любителей рыбалки. Отдыхающие и рыбаки могут на высокой скорости загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, смотреть кино и общаться в мессенджерах. Установка новых базовых станций также позволит находиться на связи со службами спасения.

«Преимущество собинского озерного края Владимирской области в том, что он находится буквально в двух километрах от трассы М12, которую МТС сейчас активно обеспечивает связью LTE. Высокая транспортная доступность позволяет приезжать сюда любителям рыбалки из Владимира и Москвы даже на выходные. В водоемах ловится популярные амуры, караси, карпы, щука и другая рыба. Наличие современной связи и быстрого интернета в таких местах еще больше повышает туристическую привлекательность Владимирской области и позволяет сделать отдых для гостей региона более комфортным и безопасным», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала сеть на участке Москва — Владимир у транспортной развязки федеральных трасс М7 и М12 в Петушинском районе, а также развернула ковровое покрытие вдоль трассы М12 на участке Владимир-Муром, это разгрузило сеть в 20 селах.

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