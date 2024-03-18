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В Дахадаевском районе Дагестана выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

Более чем у двух тыс. местных жителей малых населенных пунктов Дахадаевского района республики мобильный интернет ускорился на 10%. Технические специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование в восточном районе Дагестана. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость передачи данных увеличилась в горных селах Кудагу, Кунки и Дибгалик. Особенность расположения населенных пунктов не позволяла сигналу мобильной связи долетать до всех жилых помещений в районе. Новые объекты инфраструктуры позволили в любой части древних поселений пользоваться сетью. Теперь, например, отправлять обращения через сервис «Госуслуг», записываться онлайн на прием к врачу в местной поликлинике, а также скачивать игры и музыку на телефон можно со скоростью до 70 Мбит/с.

«Наш регион имеет необычный ландшафт – это и горы, и море, и равнинные территории. В связи с этим каждый населенный пункт требует к себе особенного внимания, так как оборудование устанавливается на разных высотах. Наши инженеры пристально следят за нагрузкой на сеть и своевременно модернизируют телеком-инфраструктуру во всех районах республики. Только с начала года в ней построили и модернизировали более 150 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Высокую востребованность бесперебойного интернета у жителей района подтверждает и аналитика оператора. Ежемесячно абоненты в Дахадаевском районе скачивают до 300 ГБ информации. Этого хватит, чтобы каждый местный житель скачал себе на смартфон 75 тыс. музыкальных треков.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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