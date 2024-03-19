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МТС прокачала сеть в «Золотой долине» Забайкалья

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети мобильной связи в городе Могоча Забайкальского края. В ходе проведенных работ скорость мобильного интернета в центре города выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря работам на телеком-оборудовании новое качество связи заметно в центральной части города: на улицах Комсомольская, Клубная, Высотная, Садовая, а также на территории образовательных учреждений: детского сада № 77 и школы № 92. Даже в часы пиковой нагрузки горожане могут загружать и обмениваться «тяжелыми» файлами на комфортных интернет-скоростях, а гости и транзитные путешественники делиться фото и видео со смотровой площадки, выстраивать туристические маршруты, оформлять билеты онлайн и пользоваться сервисами экосистемы МТС.

Могоча – один из центров золотодобычи на Дальнем Востоке. В переводе с эвенкийского языка название города означает «Золотая долина». Благодаря крупным залежам этого драгоценного металла в начале XX века на месте слияния трех рек – Могочи, Амазара и Среднего Олонгро старатели и промысловики основали город. Сегодня в Могоче проживает более 12 тыс. жителей, располагается крупная железнодорожная станция, а также социальные, культурные и образовательные учреждения.

«Мы видим, ежегодно растет потребление интернет-трафика особенно в центральной части города, где располагаются офисы, социальные учреждения, банки, кафе и гостиницы. Строительство и модернизация базовых станций позволяет обеспечить этот динамично развивающийся район новым качеством связи, чтобы бизнес мог внедрить цифровые сервисы, сокращая издержки и повышая конкурентоспособность, а жители и гости города использовать привычные сервисы экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в столице Забайкальского края городе Чите, в селах Домна, Улеты и еще более 20 малых и отдаленных сел региона.

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