Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Орловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – жители Орловской области заходили на него в девять раз чаще, чем в начале года. Помимо этого, почти в пять раз вырос интерес к порталу «Роскосмоса», также пользуют популярностью ресурсы, при помощи которых можно наблюдать за Международной космической станцией.

«Жителей Орловской области всегда интересовало развитие космоса. В частности, наш регион прославил космонавт Александр Мисуркин, продолжительность полетов которого составила более 346 суток. Чтобы звезды были доступны не только тем, кто профессионально изучает Вселенную, мы работаем над улучшением сети – за прошлый год наши специалисты модернизировали сеть более чем в 50 населенных пунктах Орловской области. Это позволяет с лёгкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки региона», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в августе. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

О событиях, которые нельзя пропустить в этом году, рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев: «В ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса. Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооружённым глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу».

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с 2022 г. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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