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IVA Technologies предоставит бизнес-пользователям Microsoft Teams бесплатный доступ к сервисам ВКС на 4 месяца

Российская ИТ-компания IVA Technologies предоставит на срок до 4 месяцев бесплатный доступ к своим сервисам для российских компаний, которые будут переходить с Microsoft Teams.

Предприятиям предложат тестовый доступ к корпоративной ВКС-платформе IVA MCU, работающей в формате on-premise (на собственных серверах заказчика), а также к облачному сервису видеоконференций «Вкурсе».

Помимо базовых возможностей, таких как подключение более 10 тыс. участников единовременно, планирование мероприятий, создание виртуальных комнат, демонстрация рабочего стола, обмен файлами и документами, платформы видеоконференцсвязи IVA MCU и «Вкурсе» поддерживают дополнительный функционал. Это встроенный корпоративный мессенджер, стенограф и бизнес-ассистент на основе ИИ, видео- и аудиозапись мероприятий, широкая вариативность мер защиты видеоконференций от нежелательных участников, собственный 24/7-сервисный центр, шумоподавление и более тысячи других функций.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «Российский ВКС-рынок на 100% готов к решению Microsoft о блокировке Тeams: у нас созданы качественные и безопасные сервисы, не уступающие западным по функционалу и удобству. Мы в IVA Technologies больше 6 лет закрываем масштабные потребности предприятий в сфере корпоративных коммуникаций и готовы на выгодных условиях заменить MS Teams для новых заказчиков — тех, компаний, которые еще не успели перейти на отечественный софт. Бесплатный тестовый период позволит предприятиям пользоваться платформами видеоконференцсвязи IVA MCU и «Вкурсе» без ограничений по функционалу».

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