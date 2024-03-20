«МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области

Отдыхающим в санатории «Прокопьевский» стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: современные технологии звонков, мобильный интернет четвертого поколения и другие цифровые сервисы. Оператор установил телеком-оборудование в Зенковском парке, где расположена база отдыха. Также улучшилось покрытие сотовой связи в близлежащих садовых товариществах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зенковский парк – уникальный сосновый бор площадью 220 га. Находится вблизи одного из старейших сел Кемеровской области – Зеньково, от которого и получил свое название. На территории парка расположены два санатория и два детских лагеря, современный гостиничный комплекс. В парке отдыхающие могут поиграть в футбол, пляжный волейбол, летом покататься на конях, а зимой – на сноубордах или лыжах. Сюда приезжают жители со всего Кузбасса.

Инженеры «МегаФона» построили базовую станцию, которая работает в среднем и низком частотном диапазонах. Первый обеспечивает уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, а второй – увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей.

«Ранее в этой локации нашим абонентам была доступна только голосовая связь. А сейчас они могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на комфортных скоростях и не ограничивать себя в «цифровых» желаниях. Или могут устроить себе «диджитал детокс» от гаджетов и насладиться тишиной и уединением с природой. Теперь у них есть выбор», - отметил директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.

Находясь на отдыхе, абоненты «МегаФона» могут заниматься привычными для себя делами – общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться почтой и банковскими приложениями, просматривать новостную ленту, загружать и отправлять файлы. Средняя скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с – этого достаточно, чтобы выполнять все эти задачи.

Надежная и качественная голосовая связь также доступна с помощью современной технологии VoLTE. Она обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.