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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в астраханских селах и поселках на 20%

«МегаФон» переоборудовал телеком объекты в местах повышенной нагрузки в девяти малых населенных пунктах Астраханской области. Работы затронули села и поселки Наримановского, Красноярского, Володарского, Камызякского и Приволжского районов региона. В среднем в месяц здесь пользователи расходуют в Сети свыше 250 ТБ данных, что на 47% больше чем в прошлом году. Этого хватит на беспрерывный просмотр чемпионатов по рыбной ловле в течение 2,5 лет.

Специалисты улучшили качество связи за счёт более эффективного управления частотным спектром. Использование среднечастотного диапазона помогло ускорить передачу данных в смартфонах и планшетах, и увеличить ёмкость сети на 20%. Таким образом, ещё больше абонентов могут одновременно выходить в Сеть на высокой скорости.

«Быстрый мобильный интернет – неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Как показывает обезличенная статистика, в январе и феврале data-трафик в нашей сети по всему региону вырос в 2 раза по сравнению с таким же периодом 2023 г. Около трети приходится на сельскую местность. Проведенный рефарминг позволяет жителям даже в периоды пиковых нагрузок с комфортом дистанционно учиться и работать, играть онлайн и смотреть видео в формате 4K», – сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Связь 4G оценили не только местные жители, но и горожане, приезжающие отдохнуть на свежем воздухе. Так, села и поселки, в которых проведены работы, расположены около рек. Здесь гости могут рыбачить и без задержек делиться селфи с уловом в семейном чате.

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