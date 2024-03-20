МТС и группа «Эталон» займутся разработкой цифровых решений для «умных» зданий

МТС и группа «Эталон», российская строительная компания, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют реализовать совместное внедрение инфраструктурных решений МТС и «Эталон» в процессы строительства и эксплуатации объектов российской жилой недвижимости.

Текущее соглашение подразумевает вывод на внешний рынок совместных решений в области цифровизации процессов строительства и эксплуатации объектов, а также разработку принципиально новых продуктов для рынка недвижимости. МТС и «Эталон» будут внедрять на строящихся объектах решения МТС для организации сетей связи, систем безопасности и автоматики, а также решения «Эталона» для диспетчеризации и эксплуатации умных зданий. Комплексное решение от двух компаний соединит в себе следующие сервисы: услуги фиксированной связи; усилители мобильной связи; контроль системы доступа в здание; IoT-устройства; сервисы безопасности и умного дома; сервисы облачного видеонаблюдения; домашнее ТВ; платформа CRM ЖКХ; сервисы диспетчеризации для УК ЖКХ; мобильное приложение для жителей и многое другое.

«Цифровизация рынка недвижимости – это один из перспективных сегментов для развития B2B-направления МТС. Партнерство МТС и «Эталон» с целью разработки совместных цифровых решений по созданию умных домов позволит застройщикам выйти на новый уровень при строительстве зданий, а также увеличить ценность жилья для покупателя, отстроиться от конкурентов, обеспечить безопасность здания и территории и повысить класс жилых объектов. Жители, в свою очередь, получат полный комплекс услуг в своем смартфоне без необходимости искать специалистов по обслуживанию квартиры вне контура жилого комплекса», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Группа «Эталон» одной из первых в России начала внедрять цифровые решения на всех этапах девелопмента: от оценки земельных участков и проектирования до строительства и эксплуатации зданий. Накопленная нами экспертиза и стратегическое партнерство с одной из ведущих цифровых экосистем нашли воплощение в уникальном продукте, который обеспечит качественно новый уровень сервисов для жителей многоквартирных домов и значительно повысит эффективность бизнес-процессов в сфере эксплуатации недвижимости», — сказал президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.