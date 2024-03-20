Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт».

Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее можно в гибридном формате или on-premise. Совместимость продуктов «Ред ОС» и Dion подтверждена тестами.

Для проведения эксперимента в тестовой лаборатории вендора «Нота» на базе платформы Dion было создано клиентское приложение, адаптированное под операционную систему «Ред ОС». Оно прошло полный цикл тестирования в варианте «гибрид» и on-premise в окружении «Ред ОС». В ходе испытаний была подтверждена полная совместимость платформы и операционной системы, достигнуты высокие показатели производительности и удобства использования.

Платформа Dion для «Ред ОС» подойдёт для тех заказчиков, которые планируют отказаться от использования продуктов зарубежных вендоров в пользу безопасной российской ВКС-системы в любом предлагаемом вендором «Нота» форм-факторе: облаке, гибридной инсталляции или on-premise.

«В целях полноценного ИТ-импортозамещения российский вендор «Нота» тестирует создаваемое им ПО на совместимость с отечественными операционными системами, в первую очередь, с «Ред ОС», получившей широкое распространение. Это имеет большое значение для заказчиков продуктов «Нота», которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным ПО или используют ИТ-решения на базе открытого кода. Доказав совместимость с «Ред ОС», мы фактически можем предложить бизнесу не только современную платформу корпоративных коммуникаций, но и гарантировать поддержку её интеграции с отечественными настольными и серверными операционными системами», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора «Нота» (холдинг «Т1»).

«Совместимость платформ для корпоративных коммуникаций с отечественными операционными системами имеет критическое значение для достижения технологического суверенитета и безопасности бизнеса. Мы рады, что подтверждённая совместимость продуктов от Dion и «Ред Софт» предоставляет рынку отличное решение для корпоративных пользователей», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».