АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти»

«Роснефть» приобрела более 150 касс самообслуживания АТОЛ для своих автозаправочных комплексов (АЗК) в двадцати регионах России, в том числе в Москве, республике Башкортостан, Воронежской, Саратовской и Ярославской областях.

Кассы самообслуживания позволяют клиентам оплачивать услуги и товары без непосредственного участия персонала, тем самым делая работу АЗК быстрее и удобнее. Для своих АЗК «Роснефть» выбрала модели 4210 и 4271, которые обладают всеми возможностями для эффективной работы. Кроме того, на этих кассах установлена операционная система Linux, интегрированная с собственным программным обеспечением нефтегазовой компании, что позволяет совершать быструю оплату товаров и услуг.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора АТОЛ, сказал: «Сотрудничество АТОЛ и «Роснефти» по направлению самообслуживания - знаковое достижение для нашей компании. Мы искренне ценим доверие, которое нам оказала Роснефть, и с нетерпением ждем возможностей для дальнейшего роста. Наша команда постоянно работает над усовершенствованием продуктов и сервисов, чтобы предоставить нашим клиентам современные и удобные решения».