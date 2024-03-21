«Ростелеком» и НОТА будут совместно продвигать цифровые продукты для бизнеса

«Ростелеком» и новый российский вендор НОТА (холдинг Т1) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании договорились объединить ресурсы для продвижения цифровых продуктов и услуг, в частности ВКС-сервиса DION, а также будут обмениваться опытом в рамках консультационных и рабочих групп. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Помимо обмена знаниями и экспертизой еще одним направлением совместной деятельности «Ростелекома» и НОТА станет участие в научно-практических конференциях, форумах и семинарах в сфере ИТ.

«Развитие партнерства направлено на создание благоприятных условий масштабирования цифровых продуктов и сервисов обеих компаний. Совместная работа поможет заказчикам на пути к формированию собственного технологического суверенитета с учетом высочайших стандартов качества и функциональности. В частности, планируем развивать платформу корпоративных коммуникаций DION — ее уже используют многие отечественные компании, и мы продолжим развивать сервис с привлечением экспертизы сильного партнера», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (холдинг Т1).

«Подписание меморандума открывает новые возможности для развития сотрудничества двух компаний-лидеров. Объединение цифровой экспертизы и совместные усилия по ее продвижению позволят нам расширить предложение технологичных отечественных решений и продуктов для корпоративных клиентов. Совместно разрабатывая качественные и надежные ИТ-системы для бизнеса, мы помогаем российским компаниям успешно решать задачи импортозамещения и укрепляем технологический суверенитет страны», — сказал Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком»

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НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг Т1. Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «НОТА МОДУС» (ранее — T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «НОТА ВИЗОР» (ранее — T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.