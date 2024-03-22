Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15.

WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях предприятий небольшого и среднего размера. Устройство запущено в серийный выпуск и доступно для заказа.

Контроллер базируется на аппаратной платформе маршрутизатора ESR-15R и имеет все преимущества по работе с трафиком и его защитой – маршрутизация IPv4/IPv6, межсетевой экран, по отдельным лицензиям доступна система обнаружения угроз IDS/IPS с набором правил Kaspersky SafeStream II.

Интерфейсы подключения: 4 Ethernet-порта 1 Гбит/с, 2 SFP-порта 1 Гбит/с, консольный порт, USB-порты версии 2.0, отсек для установки жёсткого диска.

К контроллеру можно подключить по L2/L3 до 50 точек доступа и централизованно управлять ими. По отдельной лицензии можно увеличить количество подключаемых точек до 100.

Поддерживается резервирование по схеме «1+1». Два WLC-15 объединяются в отказоустойчивый кластер, где один из них является активным, а второй резервным. Если активный контроллер выходит из строя, его функции исполняет резервный.

Поддерживаются актуальные Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 точки доступа от Eltex. Контроллер имеет преднастроенную базовую конфигурацию – требуется минимум времени на внедрение в сетевую инфраструктуру и настройку точек доступа.

Встроенная система Airtune автоматически оптимизирует радиопараметры беспроводной сети – выбор каналов, мощность точек доступа, бесшовный роуминг абонентов в соответствии со стандартом 802.11k/r.

Поддерживает актуальные стандарты шифрования и аутентификации WPA2/WPA3 через внешний/локальный RADIUS-сервер, а также LDAP-каталоги.

Управление, мониторинг и конфигурирование с помощью CLI, WEB и облачной системы ECCM.