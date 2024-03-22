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МТС обеспечила 4G-интернетом вертолетный аэродром для вахтовиков в деревне Новиково

ПАО «МТС» первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие LTE на территории вертолетного аэродрома, расположенного в деревне Новиково Парабельского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аэродром в Новиково является важным инфраструктурным объектом - он ежедневно принимает и отправляет вертолеты, которые обеспечивают трансфер вахтового персонала на месторождения севера Томской области. При помощи мобильного интернета вахтовики смогут комфортно проводить время в ожидании: общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, а также смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры. Доступ к цифровым сервисам также впервые получили жители деревни Новиково, население которой составляет менее 100 человек.

«Ранее мы запустили сеть LTE на территории крупных месторождений Томской области, обеспечив связью тысячи сотрудников добывающей отрасли региона. А в этом году мы продолжили начатое и покрыли сетью 4G вертолетный аэродром, чтобы работники предприятий могли оставаться на связи с родными и близкими даже в пути к месту вахты», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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