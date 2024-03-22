CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

В Шахтах «МегаФон» расширил сеть LTE

Покрытие и скорость мобильного интернета выросли в смартфонах и планшетах жителей и гостей города Ростовской области. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование стандарта 4G. Теперь абоненты пользуются цифровыми сервисами на 15% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты построили инфраструктуру в северо-восточной части Шахт, которая обеспечивает «дальнобойное» покрытие и скорость загрузки до 40 Мбит/c. Расширение сети позволило жителям учиться и работать онлайн без задержек и зависаний картинки, а приезжим — оперативно решать рабочие вопросы, подключаться к дистанционным совещаниям и обмениваться тяжелыми файлами в мессенджерах.

Изменения на сети отразились на увеличении показателей дата-трафика. Только в январе и феврале 2024 г. горожане и гости прокачали 2,5 тыс. ТБ — на 23% больше, чем годом ранее. Такого объема хватило бы, чтобы распечатать свыше 600 тыс. фотографий и 75 раз устелить ими самые глубокие шахты мира по добыче полезных ископаемых.

«Шахты — третий по численности город в регионе, в нем постоянно проживают более 200 тыс. человек. Кроме того, растет нагрузка на сеть и за счет приезжих. Населенный пункт носит статус одного из промышленных донских центров, здесь сосредоточены крупные предприятия и заводы, которые посещают специалисты со всей России. Строительство новых объектов связи было необходимым решением, чтобы разгрузить действующее оборудование и расширить покрытие LTE», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще