«Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С»

Бизнес-клиенты «Тинькофф» теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и позволяет экономить на услугах эквайринга.

Юридические лица и предприниматели, работающие в программах «1С», могут настроить бесконтактную оплату в «1С» разными способами: продавец выводит функциональную ссылку в виде QR-кода на экран монитора, на дисплей покупателя, распечатывает на счете или отправляет код по электронной почте или в SMS; для оплаты используется кассовый QR-код, который размещается в кассовой зоне. Продавцу не нужно выводить код на экран монитора или кассовый чек при каждой покупке – при сканировании покупатель переходит в свое банковское приложение, где уже сформирован платеж.

После того, как покупатель оплатил товар по QR-коду, информация о платеже передается в систему «1С».

Бизнесу достаточно заключить договор на СБП с «Тинькофф», зарегистрироваться в «Агенте 1С:СБП« и настроить СБП в программе «1С«. После этого можно принимать оплату за товары и услуги.

«Мы признательны «Тинькофф» за сотрудничество и рассчитываем, что интеграция наших популярных решений с Системой быстрых платежей позволит клиентам банка снизить затраты и повысить эффективность продаж. Способ приема безналичной оплаты без пластиковых карт позволит по-прежнему оплачивать покупки со смартфона, что стало привычным для многих покупателей», – отметила руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов «1С» Людмила Голицына.

Работа с СБП доступна в программах: «1С:Розница 8», релиз 2.3.15 и выше; «1С:РМК», релиз 1.0.10 и выше; «1С:Мобильная касса», релиз 3.20 и выше; «1C:Бухгалтерия 8», релиз 3.0.140 и выше; «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», релиз 2.0.93 и выше; «1С:УНФ», релиз 3.0.4 и выше; «1С:Касса», релиз 4.0.10 и выше; «1С:ERP Управление предприятием», релиз 2.5.13 и выше; «1C:Управление торговлей», релиз 11.5.13 и выше; «1С:Комплексная автоматизация», релиз 2.5.13 и выше.

Преимущества оплаты по QR-коду для бизнеса: прием безналичных платежей от покупателей при помощи сервиса «1С:СБП» без дополнительного оборудования; комиссия за переводы ниже, чем за эквайринг – 0,2%, 0,4% и 0,7%; удобный способ для клиента – для оплаты достаточно смартфона с мобильным приложением банка; моментальное зачисление денег на расчётный счет; СБП работает круглосуточно без выходных и праздников.