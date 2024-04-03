«Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона

билайн объявляет о перезапуске сервиса платежей с баланса мобильного телефона. Он стал еще удобнее и получил новое название — «Плати с билайн».

Баланс мобильного телефона сегодня — это полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок. Это простой и удобный способ, чтобы, например, моментально пополнить кошелек в Steam и обзавестись парочкой новых игр. Помимо этого, на сайте и в мобильном приложении билайн пользователям доступны и другие развлечения для геймеров: от игр для PlayStation до хита «Мир танков», которые также можно оплачивать с баланса номера.

Теперь каталог мобильного приложения билайн содержит более 3000 услуг по всей России. Чтобы оплатить коммунальные платежи, городские парковки, интернет и телевидение, сделать пожертвование, пополнить транспортную карту или перевести деньги за рубеж, не нужно использовать множество различных сервисов. Все это доступно в одном приложении — билайн.

Оплата с мобильного счета — это не только удобный, но и безопасный инструмент для совершения платежных операций. Такой способ оплаты позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователей. Ко всему прочему, он позволяет экономить время — намного быстрее и комфортнее ввести номер своего телефона, нежели вбивать данный банковской карты или привязывать счет.

Для удобства пользователей в мобильном приложении билайн мы добавили возможность оплаты с банковской картой, чтобы клиент смог завершить те или иные операции, если вдруг на балансе телефона оказалось недостаточно средств. Например, клиент привык оплачивать коммунальные услуги в приложении билайн. Он уже нашел в списке услуг необходимую организацию и перешел к оплате, однако увидел, что вовремя не пополнил свой баланс. В этом случае клиенту не нужно переходить на сторонние сервисы и снова искать реквизиты компании для оплаты или пополнять свой баланс. Достаточно выбрать в приложении вместо мобильного счёта оплату с банковской карты. Такая возможность уже доступна для ряда организаций и сервисов.

Выбирать оплату с мобильного счёта билайна можно и на стороне наших многочисленных партнеров. Их список постоянно растёт. Так, в сервисе нетмонет теперь можно оставить чаевые в ресторанах, барах и кафе с баланса номера.

Напомним, что баланс телефона в настоящий момент остается главным способом оплаты покупок в App Store и AppGallery для клиентов билайна. Благодаря «Плати с билайн» пользователи могут оплачивать подписки, покупать игры и необходимые сервисы в популярных магазинах приложений, списывая средства прямо с баланса телефона. Информацию об оплате клиент получает в виде SMS-уведомления от оператора.

Как подключить оплату с баланса телефона в App Store: необходимо зайти в настройки смартфона → ваш профиль и Apple ID → «Оплата и доставка», затем выбрать способ оплаты «Мобильный телефон»: можно использовать текущий номер в билайне или ввести новый. Нажмите «Отправить». Вам придёт SMS-код для подтверждения — введите его в специальном окошке и отправьте. Теперь ваш номер телефона добавлен для оплаты. Не забывайте пополнять баланс мобильного телефона, чтобы оплата проходила без проблем, а нужные вам сервисы и подписки продлевались автоматически.

Путь для настройки оплаты с помощью билайна пользователям AppGallery в зависимости от модели Android будет разный. Например, для владельцев смартфонов Huawei он будет такой: необходимо зайти в «Настройки» своего устройства → войти в свой аккаунт Huawei → выбрать раздел «Платежи и Покупки» → выбрать «Мобильный платеж» → нажать кнопку «Добавить» → выбрать «билайн» → ввести свой номер телефона. Вам поступит SMS-код для подтверждения, который необходимо ввести в специальное окошко и нажать «Отправить».

Кроме того, «Плати с билайн» также позволяет совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона. В настоящий момент услуга доступна по России и в 5 других странах: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Турции. За один раз можно перевести до 15 000 рублей — и до 100 000 рублей в месяц. Осуществить перевод можно как в приложении билайн, так и на нашем сайте. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая сумма отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода.

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