МТС ускорила LTE в промышленной зоне Улан-Удэ

МТС усилила сеть LTE в промышленном массиве в поселке Полигон и еще в двух микрорайонах Улан-Удэ. После модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета там выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие 4G на территории поселка Полигон - обновленная сеть покрывает промзону, в которой находятся склады, бетонный и кирпичный заводы, пункты приема металлолома, компании по прокату грузовой спецтехники, а также прилегающие к местности жилые дома. Теперь сотрудники организаций в этой локации могут с комфортом пользоваться онлайн-кассой, вести электронный документооборот и коммуникацию с клиентами при помощи мессенджеров по видеосвязи, а также пересылать «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть.

Кроме этого, после модернизации сети скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в микрорайоне «Солдатский», включая территорию частного сектора и садоводств, и около остановки «Бурятгаз» на улице Дорожная. Позитивные изменения почувствовали горожане и внутри помещений, расположенных в этих локациях – поликлиниках, супермаркетах, школах, автозаправочных станциях, гостиницах и других.

«Мы непрерывно отслеживаем нагрузку на нашу сеть в Улан-Удэ и Республике в целом и увеличиваем пропускную способность в тех локациях, где это необходимость, даже если там нет большого жилого квартала. Сейчас горожане, которые живут и работают в этих микрорайонах, могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на больших скоростях даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться в социальных сетях по видеосвязи, удаленно решать рабочие вопросы или учиться, играть в сетевые игры, скачивать и смотреть фильмы в высоком качестве», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.