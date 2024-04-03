МТС ускорила мобильный интернет в Амурске за счет перераспределения частот

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть в Амурске, проведя рефарминг (перераспределение) частот. В результате существенно расширилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в городе выросла на треть.

МТС перевела частоты, предназначенные для 2G, на более современный 4G (LTE). Эффективное использование частотного ресурса позволило улучшить качество сигнала, снизить нагрузку на сеть и на треть увеличить скорость мобильного интернета во всех районах Амурска и его окрестностях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Особое внимание компания уделила зданиям, где прохождение сигнала могло быть затруднено в силу особенностей строения - торговым центрам и спортивным сооружениям. Улучшения коснулись и важных городских инфраструктурных объектов. Скорость интернета возросла в городском парке, дендрарии, на стадионе «Юность», в краеведческом музее, во Дворце культуры, в торговом центре «Линкор», в политехническом техникуме. Расширение зоны покрытия LTE позволило абонентам получить дополнительный доступ к технологии VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

«В марте мы завершили очередной этап строительства фиксированной сети в Амурске, а новый квартал начинаем с обновления сети LTE. Интернет-активность горожан растет, соответственно растет и потребление сетевых ресурсов, при этом большой запас частот для стандарта 2G уже не так актуален. Поэтому высвобождение частот для более используемого 4G помогло нам увеличить емкость сети, чтобы жители и гости Амурска могли почувствовать заметный рост скорости мобильного интернета», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.