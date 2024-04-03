«Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов

Провайдер цифровых услуг и решений компания «Ростелеком», разработчик видеосервиса Wink компания «Рестрим Медиа» и разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций компания «Теком» объявили о расширении сотрудничества. Новым совместным проектом стала автоматизация контроля качества медиафайлов видеосервиса Wink с помощью системы ORBOX.

QC-система ORBOX проверяет VOD-контент онлайн-кинотеатра Wink перед его отправкой на транскодирование. На входе система получает контент в форматах mp4, mov и mxf. ORBOX анализирует исходные медиафайлы на предмет технических дефектов перед их преобразованием из одного формата в другой. После того как система подтвердила отсутствие дефектов в медиаконтенте, он отправляется на транскодирование в MPEG-TS (H.264 + AAC) для дальнейшей раздачи пользователям в форматах HLS и DASH.

Система обладает широким функционалом для автоматической проверки параметров аудио, видео и метаданных и детектирует различные дефекты, начиная от заметных нарушений вроде целостности контейнера и заканчивая неподдерживаемыми кодеками. Дополнительно для решения задач «Ростелекома» в ORBOX была добавлена проверка языковых тегов аудиодорожек и усовершенствован тест для поиска артефактов потери данных.

«После внедрения ORBOX снизилось количество проблем с транскодированием из-за некачественного входного контента», — сказал улучшения Егор Андриенко, руководитель команды развития абонентских устройств и медиаплатформы Wink. В компании особенно отметили способность ORBOX обнаруживать такой визуальный брак, как рассыпание или замирание картинки.

ORBOX интегрирован с разработанной «Рестрим Медиа» системой управления транскодированием. Интеграция реализована на базе отслеживаемых папок и позволяет передавать данные о результатах анализа медиафайлов в медиаплатформу Wink. В дальнейшем компания планирует перейти на работу через REST API ORBOX. Это позволит настраивать и запускать тесты, управлять шаблонами и списком задач из интерфейса системы управления транскодированием.

«Радует клиентоориентированность «Текома» — по нашим запросам производится расширение функциональности. Также хочется отметить отличную работу технической поддержки. Специалисты всегда дают своевременные и развёрнутые ответы по обращениям», — сказал Егор Андриенко.

В дальнейшем «Ростелеком» и «Рестрим Медиа» планируют увеличить количество используемых серверов анализа и передать системе контроль качества выходного видеоконтента, прошедшего транскодирование.

«Теком рад поддерживать команду Wink в их стремлении к безупречному качеству», – сказал директор «Текома» Анатолий Зубашев. – «С внедрением ORBOX к совместным проектам добавилось новое направление — контроль качества медиафайлов. Мы рады расширению сотрудничества с Ростелекомом и благодарим компанию за доверие».

Ранее компании «Ростелеком» и «Теком» реализовали совместный проект, который в 2023 г. получил премию им. В. Зворыкина. Главную награду отрасли команде «Текома» вручили за разработку и внедрение системы интеллектуального мониторинга качества вещания услуги «Интерактивное Телевидение» для ПАО «Ростелеком» в масштабах всей страны.

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Компания «Теком» – российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИT-проектов, а также решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок Текома: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Компания «Рестрим Медиа» — разработчик и правообладатель видеосервиса (аудиовизуального) Wink, который представлен на платформах Web, Samsung Tizen OS, LG WebOS, Android и Android TV, iOS, iPadOS и tvOS, на собственных STB-устройствах Wink. В видеосервисе более 300 телеканалов, предоставляющих разнообразные развлекательные программы, и более 60 тыс. позиций фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и многого другого.